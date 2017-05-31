Зинедин Зидан: Система игры «Реала» не будет зависеть от тактики «Ювентуса»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан частично раскрыл планы своей команды в преддверии финала Лиги чемпионов-2016/17.
- Система игры «Реала» не очень изменится от тактики «Ювентуса». Говоря о нашем будущем сопернике, речь идет об очень сильной и солидной команде. Они умеют действовать удачно с четырьмя игроками обороны или с тремя центральными защитниками. Поэтому мы практически ничего не будем менять. Я думаю только о том, чтобы наша команда показала достойную игру, - заявил Зидан.
Напомним, финал Лиги чемпионов «Реал» - «Ювентус» состоится 3 июня в Кардиффе.
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