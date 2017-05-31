Зинедин Зидан: Система игры «Реала» не будет зависеть от тактики «Ювентуса»

Зинедин Зидан: Меня не волнует схема «Ювентуса», это все равно ничего не меняет

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».