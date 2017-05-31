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Телеканал HBO представил фильм, посвященный второму бою Ковалев - Уорд (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американский телеканал HBO выпустил документальный фильм, посвященный повторному поединку Сергея Ковалева с Андре Уордом.

Напомним, в ноябре 2016 года в Лас-Вегасе Уорд победил Ковалева единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские титулы WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.

Повторный поединок состоится 17 июня (также в Лас-Вегасе).

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