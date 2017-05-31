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Сборная России может провести товарищеский матч с Индией

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная России по футболу в октябре текущего года может провести товарищеский матч с командой Индии, сообщает портал Sportskeeda.com.

По данным источника, Всеиндийская футбольная федерация уже вступила в переговоры с РФС о возможном товарищеском матче, который может пройти в первой декаде октября.

При этом игра с большей вероятностью состоится в Индии.

Напомним, сборная России в июне проведет два товарищеских матча - с командами Венгрии (5 июня)и Чили (9 июня). С 17 июня по 2 июля команда Станислава Черчесова выступит на Кубке конфедераций, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

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