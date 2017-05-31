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Коштинья стал главным тренером португальского «Насьоналя»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший полузащитник сборной Португалии Коштинья, известный в России по выступлениям за московское «Динамо», возглавил клуб Суперлиги «Насьонал».

Контракт с 42-летним тренером рассчитан на один год. В качестве игрока Коштинья с 1996 по 1997 год выступал за «Насьональ». Официальная презентация наставника состоится сегодня.

Напомним, Коштинья играл за «Динамо» с 2005 по 2006 год. Он провел 10 матчей в составе бело-голубых. Впоследствии он работал на родине с командами «Бейра-Мар», «Пасуш де Феррейра» и «Академика».

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