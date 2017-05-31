Президент «Рубина» Ильсур Метшин ушел в отставку

Президент казанского «Рубина» Ильсур Метшин подал в отставку, которая была принята руководством клуба.

Об этом сообщает официальный сайт правительства Татарстана.

- Считаю, что Ильсур Раисович выполнил поставленные перед ним задачи по обеспечению системности и стабильности работы клуба, заложив прочный фундамент под будущие победы. Конечно, болельщики в первую очередь оценивают команду по спортивному результату, но не будем забывать, что его не достигнуть в одночасье, - заявил президент республики Рустам Минниханов.

Напомним, «Рубин» под руководством испанского специалиста Хавьера Грасии занял 9-е место в чемпионате России-2016/17.

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера команды может вернуться Курбан Бердыев.