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Президент «Рубина» Ильсур Метшин ушел в отставку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент казанского «Рубина» Ильсур Метшин подал в отставку, которая была принята руководством клуба.

Об этом сообщает официальный сайт правительства Татарстана.

- Считаю, что Ильсур Раисович выполнил поставленные перед ним задачи по обеспечению системности и стабильности работы клуба, заложив прочный фундамент под будущие победы. Конечно, болельщики в первую очередь оценивают команду по спортивному результату, но не будем забывать, что его не достигнуть в одночасье, - заявил президент республики Рустам Минниханов.

Напомним, «Рубин» под руководством испанского специалиста Хавьера Грасии занял 9-е место в чемпионате России-2016/17.

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера команды может вернуться Курбан Бердыев.

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