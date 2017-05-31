Виталий Мутко: Особая задача сборной России на Кубке конфедераций - сформировать команду к чемпионату мира

Президент РФС Виталий Мутко определил задачу национальной сборной на домашнем Кубке конфедераций.

- Задача любой команды на любом турнире – выигрывать. Иначе зачем вообще вступать в борьбу? Всегда надо ставить максимальные цели. Но при этом на Кубке конфедераций есть и своя особая задача – сформировать команду для чемпионата мира, подготовиться к главному турниру. Тем более что мы никак не можем собрать оптимальный состав. Вот и сейчас из-за травм выпали, к сожалению, Алан Дзагоев и Марио Фернандес.

Кубок конфедераций, безусловно, полноценный самостоятельный турнир, который все хотят выиграть, даже если присылают не первый состав, а голодную до титулов молодежь. Но, как бы там ни было, в головах у всех чемпионат мира. От этого никуда не денешься, - заявил Мутко.

Напомним, сборная России в июне проведет два товарищеских матча - с командами Венгрии (5 июня)и Чили (9 июня). С 17 июня по 2 июля команда Станислава Черчесова выступит на Кубке конфедераций, который пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.





