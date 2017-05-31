Майк Салливан: «Питтсбург» умеет жалить быстро и неожиданно
Главный тренер «Питтсбурга»
Майк Салливан на следующий день после победы в первом матче финала Кубка Стэнли
с «Нэшвиллом» (5:3) заявил, что его команда умеет выигрывать разными способами.
«Я считаю, что наша команда умеет побеждать разными
способами. Одна из сильнейших сторон этой команды в ее способности жалить
быстро и неожиданно. Мы хорошо распоряжаемся своими возможностями. Когда мы
создаем высококачественные моменты, у нас есть люди, умеющие их завершать.
Отличной иллюстрацией этому был вчерашний первый период.
Иногда мы будем перебрасывать соперника и больше времени контролировать территорию. В других матчах нам придется больше обороняться и постараться снизить если не количество, то качество моментов, создаваемых ими и положиться на собственные контратаки. В третьих случаях на помощь приходят спецбригады. Но ключевым здесь является именно наше умение побеждать по-разному. Безусловно, нам хотелось бы генерировать больше бросков, чем вчера, и я верю в то, что нам это удастся. Мы стараемся быть максимально искренними и откровенными с нашими игроками по части оценки нашей игры. Мы прекрасно знаем, что способны играть лучше. Игроки тоже это знают», – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.
Второй матч серии «Питтсбург» – «Нэшвилл» пройдет в ночь на четверг.
Матч
Питтсбург - Нэшвилл - 5:3 (3:0, 0:1, 2:2)
Голы:
Малкин (Дэйли, Кросби), 15:32 (1:0 - бол.). Шири (Куниц, Кросби), 16:37 (2:0). Бонино (Думулин), 19:43 (3:0). Эллис (Фишер, Саббэн), 28:21 (3:1 - бол.). Сишонс (Йоси, Ярнкрок), 50:06 (3:2 - бол.). Годро (Фишер, Уотсон), 53:29 (3:3). Гюнцель (Каллен, Шульц), 56:43 (4:3). Бонино (Куниц), 58:58 (5:3 - п.в.).
Место и дата
30 мая 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция