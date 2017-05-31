Майк Салливан: «Питтсбург» умеет жалить быстро и неожиданно

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан на следующий день после победы в первом матче финала Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (5:3) заявил, что его команда умеет выигрывать разными способами.

«Я считаю, что наша команда умеет побеждать разными способами. Одна из сильнейших сторон этой команды в ее способности жалить быстро и неожиданно. Мы хорошо распоряжаемся своими возможностями. Когда мы создаем высококачественные моменты, у нас есть люди, умеющие их завершать. Отличной иллюстрацией этому был вчерашний первый период.

Иногда мы будем перебрасывать соперника и больше времени контролировать территорию. В других матчах нам придется больше обороняться и постараться снизить если не количество, то качество моментов, создаваемых ими и положиться на собственные контратаки. В третьих случаях на помощь приходят спецбригады. Но ключевым здесь является именно наше умение побеждать по-разному. Безусловно, нам хотелось бы генерировать больше бросков, чем вчера, и я верю в то, что нам это удастся. Мы стараемся быть максимально искренними и откровенными с нашими игроками по части оценки нашей игры. Мы прекрасно знаем, что способны играть лучше. Игроки тоже это знают», – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.

Второй матч серии «Питтсбург» – «Нэшвилл» пройдет в ночь на четверг.