«Манчестер Сити» представил домашнюю форму сезона 2017/2018

«Манчестер Сити» представил новую домашнюю форму, в которой будет играть в следующем сезоне.

Майки выполнены в традиционном для «горожан» голубом цвете, такого же цвета и гетры, тогда как трусы – белые. Техническим спонсором клуба остается компания Nike.

В презентации формы приняли участие полузащитники Кевин Де Брюйне, Лерой Сане и Рахим Стерлинг.

Напомним, в нынешнем сезоне «Манчестер Сити» занял третье место в премьер-лиге и получил право сыграть в групповой стадии Лиги чемпионов.

Также «горожане» дошли до полуфинала Кубка Англии и 1/8 финала Кубка лиги. В Лиге чемпионов команда Хосепа Гвардиолы также выбыла на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух матчей «Монако».

Looking good @DeBruyneKev, @LeroySane19 & @sterling7! 🔥



Our 2017/18 home kit is available now ➡️ https://t.co/59kRWmgYrI #mcfc pic.twitter.com/76gbGxuH6h