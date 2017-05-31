Бердыев является главным кандидатом на пост президента и главного тренера «Рубина»

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев является главным кандидатом на пост президент и главного тренера «Рубина», сообщает «Р-Спорт».

В среду по итогам заседания попечительского совета «Рубина» было объявлено о переходе клуба под управление и финансирование к группе компаний «ТАИФ». Также было объявлено о том, что пост президента «Рубина» покинул Ильсур Метшин.

«Курбан Бердыев является главным претендентом на должности президента и главного тренера казанского «Рубина» после передачи клуба группе компаний «ТАИФ», – приводит агентство слова источника, знакомого с ситуацией.

Напомним, Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 годы. Под его руководством команда дважды подряд становилась чемпионом России (2008, 2009).

Добавим, что сейчас главным тренером «Рубина» является испанец Хави Грасия. В нынешнем сезоне команда закончила чемпионат России на девятом месте.