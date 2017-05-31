Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков рассказал о подготовке команды к сезону, которая стартует 8 июля.

«Потренируемся неделю, а затем вылетаем на тренировочную базу в Алматы, в экологически чистый район Ак-Булак. Там совсем рядом есть современный комплекс «Всемирная академия бокса», спортивные площадки которого мы также задействуем в подготовке. Так что в нашем распоряжении есть все необходимое, чтобы заложить функциональную базу.

На 22 июля у нас запланировано мастер-шоу, хотим приоткрыть двери подготовительного лагеря команды КХЛ для юных хоккеистов, тренеров. Мы знаем, что Алматы – это не только культурный и финансовый центр. Город успешно принимал Азиаду, недавно прошла зимняя Универсиада. Видно было, что интерес к хоккею в городе есть, эту массовость надо поддерживать и развивать. Для ребят «Барыса» такая встреча также будет хорошей эмоциональной перезагрузкой. 28 июля сыграем тренировочный матч с местной командой «Алматы», после чего возвращаемся домой», – приводит слова Корешкова официальный сайт клуба.

После этого «Барыс» выступит на двух предсезонных турнирах. С 6 по 12 августа в Астане пройдет Кубок президента республики Казахстан. На него приглашены «Авангард», «Адмирал», «Нефтехимик», «Трактор» и «Давос» (Швейцария).

А с 15 по 19 августа «Барыс» примет участие в Мемориале Блинова в Омске, в котором также сыграют «Авангард», «Автомобилист», «Амур» и «Югра».

Напомним, в минувшем сезоне «Барыс» занял пятое место в Восточной конференции КХЛ и во втором раунде плей-офф уступил в серии магнитогорскому «Металлургу».