Рафаэль Надаль: Буду играть с Хаазе на пределе возможностей, иначе не умею
Девятикратный победитель «Ролан Гаррос» в одиночном разряде Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от матча с голландцем Робином Хаазе.
- Прекрасно знаком с Робином, как и он со мной. Это очень опасный соперник, обладающий мощным ударом. Будет важно хорошо выполнять собственные подачи, так как справиться с его подачами невероятно сложно. Я буду играть на пределе, на максимуме своих возможностей, иначе не умею, - приводит слова Надаля «Газета.ру».
Матч
Хаазе Р. (Голландия) - Надаль Р. (Испания)
Место и дата
31 мая 15:30, , Онлайн-трансляция
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