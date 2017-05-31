Видаль посоветовал Санчесу перейти в «Баварию»

Полузащитник «Баварии» и сборной Чили Артуро Видаль порекомендовал своему соотечественнику Алексису Санчесу перейти из «Арсенала» в мюнхенский клуб.

- Я сказал ему, что это отличная возможность присоединиться к действительно большой команде. Если Алексис хочет, чтобы его сравнивали с лучшими, он должен перейти в лучший клуб, - заявил Видаль.

Отметим, что интересы Видаля и Санчеса представляет один агент.

Ранее сообщалось, что Алексису в Мюнхене предложен годовой оклад в размере 13 миллионов евро.

