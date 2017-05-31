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Монтелла будет зарабатывать в «Милане» три миллиона евро в год

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Стали известны детали нового контракта главного тренера «Милана» Винченцо Монтеллы.

Напомним, накануне «Милан» объявил о подписании нового соглашения с 42-летним специалистом. Контракт рассчитан до 2019 года.

По данным La Gazzetta dello Sport, зарплата Монтеллы увеличилась до трех миллионов евро. Кроме того, в договоре предусмотрены бонусы в размере 500 тысяч евро в случае выхода команды в Лигу чемпионов.

В свою очередь Монтелла попросил средства на усиление состава и улучшение раздевалок команды.

Напомним, Монтелла возглавил «Милан» 1 июля 2016 года. Под его руководством «россонери» заняли шестое место в серии A, дошли до ¼ финала Кубка Италии и выиграли Суперкубок Италии.

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