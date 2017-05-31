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Виталий Мутко: Первое место «Спартака» неожиданным не назовешь

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко не считает, что минувший чемпионат России преподнес много сюрпризов.

«Спартак» долго не был чемпионом, но он всегда находился в группе лидеров, составлял вместе с ЦСКА и «Зенитом» доминирующую турнирную верхушку. Поэтому его первое место неожиданным не назовешь.

Сезон получился очень интересным – чемпион определился за три тура до конца, но сразу несколько интриг держали в напряжении до самых последних матчей. Кто попадет в Лигу чемпионов? Кто – в Лигу Европы? Кто вылетит? Кто попадет в стыковые игры за право остаться в РФПЛ? На все эти вопросы ответ мы получили только в 30-м туре.

Кстати, не могу не отметить такой факт: на «Крылья Советов» в последнем туре пришли всего четыре тысячи человек, и они в итоге вылетели. А в Оренбурге и Туле были полные стадионы, и обе команды зацепились за стыковые матчи. Думаете, это совпадение? Как бы не так!», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Напомним, по итогам сезона «Спартак» и ЦСКА сыграют в Лиге чемпионов. А «Локомотив» (как обладатель Кубка России), «Зенит» и «Краснодар» – в Лигу Европы.

РФПЛ покинули «Томь», «Крылья Советов» и «Оренбург». Вместо них в лигу вошли «Динамо», «Тосно» и «СКА-Хабаровск».

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