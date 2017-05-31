Елена Исинбаева: Я знала, что должна буду уступить место главы наблюдательного совета РУСАДА

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прокомментировала свой уход с поста главы наблюдательного совета РУСАДА.

- Цель я выполнила, я справилась. Я знала, что, когда это сделаю, то должна буду уступить место. В этом году мы всей командой добьемся соответствия требованиям Всемирного антидопингового агентства. Я счастлива, это был колоссальный опыт, я рада, что справилась, и по-прежнему остаюсь в наблюдательном совете в качестве его члена.

Я буду совместно с нашими коллегами работать на благо спорта. Изменилось только то, что я передаю свое место новому председателю. Все нормально, все логично. Неважно, кто будет председателем, важно, чтобы наши спортсмены имели возможность выступить на Олимпийских играх, - заявила Исинбаева.

В ноябре прошлого года глава Минспорта России Виталий Мутко сообщил о приостановке деятельности РУСАДА. Совет WADA постановил, что РУСАДА не соответствует кодексу организации. Позднее стороны согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации.

В соответствии с принятым уставом РУСАДА, в организации был создан наблюдательный совет, состоящий из семи человек.