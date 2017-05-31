Виталий Мутко: Российские судьи не выглядели хуже, чем наши команды и игроки
Президент РФС Виталий Мутко оценил работу департамента судейства и инспектирования в прошедшем сезоне.
- Скажем так: наши судьи не выглядели хуже, чем наши команды и наши игроки. Уровень футбола и судейства у нас приблизительно одинаков. Какого-то решающего влияния на распределение мест арбитры точно не оказали, а ошибки были и будут всегда. Я бы сказал, что в нынешнем чемпионате их оказалось меньше, чем раньше, - заявил Мутко.
Напомним, чемпионат России по футболу-2016/17 завершился 21 мая.
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