Рейна может перейти в «Ньюкасл» к Бенитесу

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес заявил об интересе к голкиперу «Наполи» Пепе Рейна.

«У меня великолепные отношения с Рейной. Он отличный голкипер и ко всему прочему лидер в раздевалке. Нам его очень не хватало в тот сезон, когда он ушел в «Баварию». Он тот, кто вносит решающий вклад в команду на поле и за его пределами.

Купил бы я его в «Ньюкасл»? Я очень уважаю «Наполи». Он принадлежит этому клубу. Нам нужно оставаться спокойными, пообщаться с ними и определить, какие у нас цели», – приводит AS слова Бенитеса.

Отметим, что Рейна играл под руководством испанского тренера в «Ливерпуле» и «Наполи».

В нынешнем сезоне он провел 37 матчей в серии A, 12 из которых – «на ноль, и пропустил 38 голов. Добавим, что «Наполи» занял третье место в чемпионате.

В то же время Бенитес спустя год вернул «Ньюкасл» в премьер-лигу.