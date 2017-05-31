Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат- : -Астана
Баскетбол  Локомотив- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рейна может перейти в «Ньюкасл» к Бенитесу

Источник:  ASКомментарии

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес заявил об интересе к голкиперу «Наполи» Пепе Рейна.

«У меня великолепные отношения с Рейной. Он отличный голкипер и ко всему прочему лидер в раздевалке. Нам его очень не хватало в тот сезон, когда он ушел в «Баварию». Он тот, кто вносит решающий вклад в команду на поле и за его пределами.

Купил бы я его в «Ньюкасл»? Я очень уважаю «Наполи». Он принадлежит этому клубу. Нам нужно оставаться спокойными, пообщаться с ними и определить, какие у нас цели», – приводит AS слова Бенитеса.

Отметим, что Рейна играл под руководством испанского тренера в «Ливерпуле» и «Наполи».

В нынешнем сезоне он провел 37 матчей в серии A, 12 из которых – «на ноль, и пропустил 38 голов. Добавим, что «Наполи» занял третье место в чемпионате.

В то же время Бенитес спустя год вернул «Ньюкасл» в премьер-лигу.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Монтелла будет зарабатывать в «Милане» три миллиона евро в годСтали известны детали нового контракта главного тренера «Милана» Винченцо Монтеллы.Видаль посоветовал Санчесу перейти в «Баварию»Полузащитник «Баварии» и сборной Чили Артуро Видаль порекомендовал своему соотечественнику Алексису Санчесу перейти из «Арсенала» в мюнхенский клуб.«Манчестер Сити» представил домашнюю форму сезона 2017/2018«Манчестер Сити» представил новую домашнюю форму, в которой будет играть в следующем сезоне.Аллегри получил травму в благотворительном матчеГлавный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получил повреждение в благотворительном футбольном матче.Алексис Санчес намерен перейти в «Баварию»Форвард сборной Чили Алексис Санчес намерен продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии».«Химки» обыграли «Зенит» в Лиге ВТБ, Бегович перешел из «Челси» в «Борнмут», а Луческу пожалел о переезде в Питер. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.Нейлл Блейк: Переход Беговича является реальным усилением клубаИсполнительный директор «Борнмута» Нейлл Блейк поделился впечатлениями от перехода голкипера «Челси» Асмира Беговича.Эдди Хау: Опыт Беговича будет бесценным, как на поле, так и в раздевалке «Борнмута»Главный тренер «Борнмута» Эдди Хау поделился впечатлениями от перехода голкипера «Челси» Асмира Беговича.Асмир Бегович: Надеюсь смогу помочь «Борнмуту» подняться на новый уровеньБоснийский голкипер «Борнмута» Асмир Бегович, перешедший из «Челси», поделился впечатлениями от своего трансфера в клуб из графства Дорсет.Голкипер «Челси» Бегович стал игроком «Борнмута»Голкипера лондонского «Челси» Асмир Бегович стал игроком «Борнмута», сообщает официальный сайт клуба из графства Дорсет.Леонид Федун: Зобнину нужно показать себя зарубежным скаутам на уровне Лиги чемпионовВладелец «Спартака» Леонид Федун отметил, что полузащитник Роман Зобнин должен показать себя в Лиге чемпионов прежде, чем уходить в европейский клуб.Павлюченко перешел в «Арарат». Таблица трансферов РФПЛПавлюченко перешел в «Арарат». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Тотти может продолжить карьеру в ФК «Майами»Экс-нападающий «Ромы» Франческо Тотти, возможно, еще не завершил карьеру игрока. Об этом сообщают итальянские СМИ.«Беневенто» сыграл вничью с «Перуджей» и пробился в финал плей-офф за выход в серию АОтветный матч полуфинала плей-офф за выход в итальянскую серию А между «Перуджей» и «Беневенто» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Рияд Марез: Я проинформировал «Лестер», что хочу уйтиПолузащитник «Лестера» Рияд Марез заявил, что он хочет сменить клуб.Манчини продолжает переговоры с «Зенитом», Павлюченко перешел в «Арарат», Касаткина и Хачанов победили на «Ролан Гаррос». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Луиджи Дельнери продлил контракт с «Удинезе» до 2018 годаРуководство итальянского «Удинезе» продлило соглашение с итальянским наставником Луиджи Дельнери еще на один год, сообщает официальный сайт клуба из Удине.«Зенит» и Манчини: почему контракт еще не подписан и что может этому помешать?«Зенит» и Манчини: почему контракт еще не подписан и что может этому помешать?Судя по информации из Италии, многое у Роберто Манчини будет, как у Мирчи Луческу.«Ливерпуль» подтвердил переход Соланке«Ливерпуль» подписал контракт с форвардом «Челси» Домиником Соланке. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Гризманн сообщил «Атлетико», что хочет покинуть клубФорвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн сообщил руководству клуба о желании уйти ближайшим летом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на испанские СМИ.
Футбол
«Манчестер Сити» представил домашнюю форму сезона 2017/2018
Футбол
Виталий Мутко: Особая задача сборной России на Кубке конфедераций - сформировать команду к чемпионату мира
Футбол
Президент «Рубина» Ильсур Метшин ушел в отставку
Футбол
Коштинья стал главным тренером португальского «Насьоналя»
все новости
Наполи
Наполикалендарьстатистика
Ньюкасл
Ньюкаслкалендарьстатистика
Хосе Пепе Рейна
Хосе Пепе Рейнавсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы