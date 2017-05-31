Де Хеа не намерен покидать «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа не намерен переходить в «Реал» в летнее трансферное окно.

По информации Sky Sports, Де Хеа доволен развитием своей карьеры в английском клубе, который все же сумел пробиться в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы-2016/17

Напомним, Де Хеа был близок к переходу в «Реал» летом 2015 года, но в последний момент трансфер сорвался из-за технических неполадок в офисе королевского клуба.

Контракт вратаря с «Манчестер Юнайтед» рассчитан еще на 2 сезона с опцией продления на один год.