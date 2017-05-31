Алвеш прибыл на переговоры с «Рейнджерс»
Защитник «Кальяри»
Бруну Алвеш прибыл в Глазго на переговоры с «Рейнджерс», сообщил BBC.
Ранее главный тренер «джерс» португалец Педру Кайшинья заявил о намерении усилить состав перед следующим сезоном.
«Мы собираемся создать конкурентную команду, которая порадует наших фанатов и будет соответствовать истории клуба», – заявил Кайшинья.
В нынешнем сезоне 35-летний Алвеш провел 36 матчей в серии A и забил один гол. До этого португалец провел три сезона в «Фенербахче», куда перешел из «Зенита».
Добавим, что в своем первом сезоне после возвращения в высшую лигу Шотландии «Рейнджерс» занял третье место.
Бруну Алвеш вошел в состав сборной Португалии на Кубок конфедераций.
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