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Агент Кулибали: Мой клиент никогда не перейдет в «Ювентус»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футбольный агент Бруно Сатин, представляющий интересы защитника «Наполи» Калиду Кулибали, рассказал о планах своего клиента.

«У него контракт, и он намерен отработать его. Если президент «Наполи» решит вести переговоры по трансферу моего клиента, то это другое дело. Лично у меня никогда не было чувства, что клуб собирается продать Кулибали. Наоборот, руководство старается сохранить нынешний состав. 

«Ювентус»? Туринский клуб никогда не выходил со мной на связь. Но Калиду итак не перейдет в этот клуб. Никогда. Мне вообще не хочется говорить на эту тему, поскольку в «Наполи» очень многое сделали для Кулибали», – приводит слова Бруно Football Italia.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на игрока сборной Сенегала является «Челси».

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