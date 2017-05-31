Гризманн не собирается переходить в «Манчестер Юнайтед»
Форвард мадридского «Атлетико» Анутан Гризманн продолжит выступления за испанский клуб. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на агента игрока.
Как отметил Эрик Олхэтс, его клиент не сообщал руководству «матрасников» о желании покинуть команду в летнее трансферное окно.
Ранее президент «Атлетико» заявил, что фанаты увидят Гризманна на новом стадионе. Напомним, клуб начнет выступать на новой арене со следующего сезона.
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