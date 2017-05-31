Московский «Арарат» может подписать еще одного бывшего игрока «Спартака» и сборной России

Московский «Арарат» ведет переговоры с еще одним бывшим игроком «Спартака» и сборной России, сообщил президент клуба Валерий Оганесян.

«Мы ведем переговоры с игроком, который ранее выступал за «Спартак» и сборную России. С кем именно, мне бы пока говорить не хотелось. Контракт будет подписан с вероятностью 90 процентов», – приводит ТАСС слова Оганесяна.

Напомним, накануне клуб объявил о подписании контракта с форвардом Романом Павлюченко, который минувший сезон провел в «Урале».

Добавим, что «Арарат» был основан в марте 2017 года. Ожидается, что в следующем сезоне он будет играть в ПФЛ.

Соответствующую лицензию «Арарат» уже получил. Клуб назван в честь «Арарата» из Еревана.