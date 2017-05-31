«Марсель» предложил контракт Икеру Касильясу
Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
По информации RMC, «Марсель» предложил чемпиону мира и Европы контракт по схеме «1+1».
Напомним, с 2015 года Касильяс защищал цвета «Порту». Ранее Икер выступал за «Реал» с 1998 года.
В то же время, «Марсель» заинтересован в услугах вратаря «Кристал Пэлас» Стива Манданда, который ранее уже играл за «Олимпик».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически