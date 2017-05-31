ИААФ допустила Аксенову, Ребрик и Рудакову до международных соревнований, 28 заявок отклонены
Международная
ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) одобрила заявки трех российских
легкоатлетов. Под нейтральным флагом к международным соревнованиям допущены
Ксения Аксенова (400 метров), Вера Ребрик (метание копья) и Вера Рудакова (400
метров с барьерами).
29-летняя Аксенова выиграла золото чемпионата Европы 2010 года в эстафете 4x400 метров и серебряным призером турнира в беге на 400 метров.
28-летняя Ребрик до 2014 года выступала за Украину и стала чемпионкой Европы 2012 года.
25-летняя Рудакова стала второй на чемпионате Европы 2015 года.
При этом ИААФ отклонила 28 индивидуальных заявок, а еще 27 – подлежат дальнейшему рассмотрению.
Добавим, что ранее ИААФ допустила до международных соревнований Анжелику Сидорову (шест), Кристину Сивкову (спринт), Алексея Сокирского (молот), Марию Кучину (высота), Илью Мудрова (шест), Ольгу Муллину (шест), Сергея Широбоква (ходьба), Сергея Шубенкова (бег с барьерами), Яну Смердову (ходьба) и Даниила Цыплакова (высота).