Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат- : -Астана
Баскетбол  Локомотив- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ИААФ допустила Аксенову, Ребрик и Рудакову до международных соревнований, 28 заявок отклонены

Источник:  IAAFКомментарии

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) одобрила заявки трех российских легкоатлетов. Под нейтральным флагом к международным соревнованиям допущены Ксения Аксенова (400 метров), Вера Ребрик (метание копья) и Вера Рудакова (400 метров с барьерами).

29-летняя Аксенова выиграла золото чемпионата Европы 2010 года в эстафете 4x400 метров и серебряным призером турнира в беге на 400 метров.

28-летняя Ребрик до 2014 года выступала за Украину и стала чемпионкой Европы 2012 года.

25-летняя Рудакова стала второй на чемпионате Европы 2015 года.

При этом ИААФ отклонила 28 индивидуальных заявок, а еще 27 – подлежат дальнейшему рассмотрению.

Добавим, что ранее ИААФ допустила до международных соревнований Анжелику Сидорову (шест), Кристину Сивкову (спринт), Алексея Сокирского (молот), Марию Кучину (высота), Илью Мудрова (шест), Ольгу Муллину (шест), Сергея Широбоква (ходьба), Сергея Шубенкова (бег с барьерами), Яну Смердову (ходьба) и Даниила Цыплакова (высота).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Крис Тернер: Свод правил IAAF для нейтральных атлетов находится в стадии разработкиИсполнительный директор департамента коммуникаций IAAF Крис Тернер рассказал, что организация разрабатывает свод правил для российских участников ЧМ-2017 в нейтральном статусе.Сергей Шубенков: Полтора часа просидел на допинг-контролеЧемпион мира в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков просидел полтора часа на допинг-контроле после выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае, которое стало для него первым международным стартом после получения допуска от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).Дмитрий Шляхтин: Нас не устраивает затянувшаяся пауза в вопросе допуска наших спортсменовПрезидент Всероссийский федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) отправлен повторный запрос по вопросу допуска представителей России на международные турниры под нейтральным флагом.Медведев допустил выступление российских легкоатлетов под нейтральным флагомПремьер-министр правительства России Дмитрий Медведев посетил учебно-тренировочный центр «Новогорск».Ласицкене выступит на этапе Бриллиантовой лиги в СтокгольмеЧемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) получила приглашение выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, сообщила агентству «Р-Спорт» менеджер спортсменки Ольга Назарова.Совет ЕАА поддержал отмену рекордов, установленных пойманными на допинге легкоатлетамиС 28 по 30 апреля прошла встреча Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА), на которой были рассмотрены предложения проектной группы.Об этом сообщает пресс-служба организации.В Болгарии оправдали легкоатлетку Дынекову, обвиненную в употреблении допингаДисциплинарная комиссия Болгарского олимпийского комитета (БОК) оправдала рекордсменку страны в беге на 3000 м с препятствиями Сильвию Дынекову, обвиненную в употреблении запрещенных веществ перед Олимпиадой-2016 в Бразилии.IAAF разрешила атлетам РФ 15-16 лет соревноваться без дополнительного тестированияПрезидент ВФЛА Дмитрий Шляхтин рассказал о том, что российские легкоатлеты, которым уже исполнилось 15-16 лет, могут принимать участие в международных стартах без дополнительного тестирования.Россия лишена золотой медали ЧМ-2013 в женской эстафете 4 по 400 метровИААФ объявила о лишении сборной России золотой медали чемпионата мира 2013 года в женской эстафете 4 по 400 метров из-за положительной допинг-пробы бегуньи Антонины Кривошапки.Виталий Мутко: Надо продолжать работу по восстановлению РУСАДАВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко выразил сомнение в эффективности политики руководства ИААФ по отношению к России.Виталий Мутко: Нахождение Исинбаевой во главе наблюдательного совета РУСАДА не должно вызывать вопросовВице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что нахождение двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой во главе наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не должно вызывать вопросов.Татьяна Лебедева: ИААФ делает из Исинбаевой козла отпущенияТатьяна Лебедева: ИААФ делает из Исинбаевой козла отпущения«Insidethegames» публикует точку зрения Татьяны Лебедевой о причинах кофликта между Еленой Исинбаевой и главой IAAFСебастьяном Коу.Исполнительный директор ВФЛА: ИААФ к нам несправедливыИсполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин прокомментировал слова президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьяна Коу, который заявил, что разочарован тем, как Россия приводит в норму свою антидопинговую систему.Себастьян Коу: Перспектива восстановления членства ВФЛА остается далекойПрезидент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коу заявил, что разочарован тем, как Россия приводит в норму свою антидопинговую систему.Им и Исинбаева не нравится?Им и Исинбаева не нравится?Назначение Елены Исинбаевой главой наблюдательного совета РУСАДА может осложнить восстановление в правах российской легкой атлетики.Александр Жуков: Решение IAAF разрешить российским легкоатлетам выступать не под флагом РФ – дискриминацияГлава Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) разрешить российским легкоатлетам выступать под нейтральным, а не под российским флагом.IAAF не разрешила российской бегунье Аглицкой выступать под нейтральным флагомМеждународная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила заявку российской бегуньи на 100 метров с барьерами Марии Аглицкой на участие в международных турнирах под нейтральным флагом, сообщает RT.Сергей Шубенков: Нейтральный статус? Говорят – как только, так сразуЧемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков рассказал, как продвигается вопрос с получением статуса нейтрального спортсмена.Экс-генеральный директор WADA возглавил трибунал IAAFБывший генеральный директор WADA Дэвид Хоумэн стал главой дисциплинарного трибунала IAAF (Международной ассоциации легкоатлетических федераций). Об этом сообщает официальный сайт организации.Президент ИААФ Себастьян Коу: Россия добилась прогресса в восстановлении членства ВФЛАПрезидент ИААФ Себастьян Коу заявил, что руководство ВФЛА добилось значительного прогресса в вопросе восстановления членства организации.
Футбол
Де Хеа не намерен покидать «Манчестер Юнайтед»
Футбол
Виталий Мутко: Российские судьи не выглядели хуже, чем наши команды и игроки
Легкая атлетика
Елена Исинбаева: Я знала, что должна буду уступить место главы наблюдательного совета РУСАДА
Футбол
Виталий Мутко: Первое место «Спартака» неожиданным не назовешь
все новости
ИААФ (IAAF)
ИААФ (IAAF)