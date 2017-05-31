Альварес начал подготовку к бою с Головкиным
Мексиканский боксер Сауль Альварес начал готовиться к поединку с чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF, WBA и WBC Геннадием Головкиным.
- Мы уже тренируемся и совершаем пробежки. В июле мы отправимся в Лос-Анджелес и там мы проведем весь июль и август, когда начнется основный цикл подготовки, - заявил тренер Сауля Эдди Рейнозо.
В июне тренировочный лагерь Альвареса будет располагаться в мексиканской Гвадалахаре.
Напомним, поединок Головкин - Альварес состоится 16 сентября в США.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически