Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат- : -Астана
Баскетбол  Локомотив- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Альварес начал подготовку к бою с Головкиным

Источник:  ESPNКомментарии

Мексиканский боксер Сауль Альварес начал готовиться к поединку с чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF, WBA и WBC Геннадием Головкиным.

- Мы уже тренируемся и совершаем пробежки. В июле мы отправимся в Лос-Анджелес и там мы проведем весь июль и август, когда начнется основный цикл подготовки, - заявил тренер Сауля Эдди Рейнозо.

В июне тренировочный лагерь Альвареса будет располагаться в мексиканской Гвадалахаре.

Напомним, поединок Головкин - Альварес состоится 16 сентября в США.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Рябинский: Ковалев – Уорд – классический пример грязного судействаАндрей Рябинский: Ковалев – Уорд – классический пример грязного судействаГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о будущем своей команды и продвижения своих боксеров за границей.Флойд Мэйвезер-младший: Я легко побил бы Головкина даже сейчасЭкс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший заявил, что он даже сейчас смог бы победить действующего чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина.На них отдохнула природа. Как прогорали дети легенд мирового боксаНа них отдохнула природа. Как прогорали дети легенд мирового бокса«Советский спорт» рассказывает о судьбах боксеров, которым суждено было остаться в тени выдающихся отцов.«Держи удар»: «Чавес словно из концлагеря вышел на бой с Альваресом»«Держи удар»: «Чавес словно из концлагеря вышел на бой с Альваресом»В новом выпуске программы «Держи удар» речь пойдет о прошедшем поединке Сауля Альвареса с Хулио Сесаром Чавесом-младшимФеликс Тринидад-старший: Головкин победит Альвареса, он более сбалансированный и искушенный боецИзвестный тренер Феликс Тринидад-старший поделился ожиданиями от поединка Геннадий Головкин - Сауль Альварес.Абель Санчес: Альварес не смог потрясти Котто и Чавеса, он не сможет нокаутировать ГоловкинаТренер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Абель Санчес уверен в том, что его подопечный победит мексиканца Сауля Альвареса.Президент WBC: В бою с Альваресом Чавес просто отсутствовал на рингеПрезидент WBC Маурисио Сулейман разочарован поединком Сауль Альварес - Хулио Сезар Чавес.Геннадий Головкин: Бой Альварес - Чавес напоминал спарринг, что было плохо для зрителейЧемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин не считает зрелищным поединок Сауля Альвареса с Хулио Сесаром Чавесом-младшим, который состоялся 6 мая в Лас-Вегасе.Оскар де ла Хойя: Альварес всегда хотел выйти на ринг с ГоловкинымГлава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя подтвердил, что его подопечный Сауль Альварес проведет свой следующий поединок с Геннадием Головкиным.Телеканал HBO официально представил бой Головкин - Альварес (видео)Американский телеканал HBO официально анонсировал поединок между мексиканцем Саулем Альваресом и представителем Казахстана Геннадием Головкиным.Бой Альварес - Головкин запланирован на 16 сентябряПоединок между мексиканцем Саулем Альваресом и представителем Казахстана Геннадием Головкиным состоится будущей осенью.Сауль Альварес победил Хулио Сесара Чавеса-младшегоМексиканец Сауль Альварес в рейтинговом поединки промежуточного веса разгромил соотечественника Хулио Сесара Чавеса-младшего.Эх, Хулио. Альварес легко победил Чавеса и назначил бой ГоловкинуЭх, Хулио. Альварес легко победил Чавеса и назначил бой Головкину«Советский спорт» рассказывает, как прошедшей ночью в Лас-Вегасе мексиканец Сауль Альварес разгромил своего соотечественника Хулио Чавеса.Букмекеры считают Альвареса явным фаворитом в бою с Чавесом-младшимВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится бой между двумя мексиканцами: Саулем Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим.Гражданская война в Мексике и возвращение Чудинова. Главные бои маяГражданская война в Мексике и возвращение Чудинова. Главные бои мая«Советский спорт» рассказывает о главных поединках месяца.Головкин не будет присутствовать на поединке Альварес – ЧавесЧемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC, и IBF Геннадий Головкин не намерен приезжать на бой чемпиона WBO в первом среднем весе Сауля Альвареса с Хулио Сезаром Чавесом-младшим.Хильберто Рамирес бросил вызов Головкину после победы над БурсакомЧемпион мира по версии WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес намерен провести поединок с обладателем трех чемпионских поясов в среднем весе Геннадием Головкиным.Дэниел Джейкобс: Многие люди считают, что я победил ГоловкинаАмериканский средневес Дэниел Джейкобс убежден в том, что он может занести себе в актив бой с чемпионом мира по трем версиям Геннадием Головкиным.Уорд назвал Гильермо Ригондо лучшим боксером мира независимо от весовой категорииЧемпион мира в полутяжелом весе Андре Уорд назвал 36-летнего кубинца Гильермо Ригондо лучшим боксером мира.Андре Уорд: Я не собираюсь возвращаться в суперсредний вес даже ради боя с ГоловкинымЧемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям американец Андре Уорд намерен продолжать карьеру именно в этой категории.
Футбол
Де Хеа не намерен покидать «Манчестер Юнайтед»
Футбол
Виталий Мутко: Российские судьи не выглядели хуже, чем наши команды и игроки
Легкая атлетика
Елена Исинбаева: Я знала, что должна буду уступить место главы наблюдательного совета РУСАДА
Футбол
Виталий Мутко: Первое место «Спартака» неожиданным не назовешь
все новости
Геннадий Головкин
Геннадий Головкинвсе новости
Сауль Альварес
Сауль Альваресвсе новости