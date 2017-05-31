Кирьяков покинул пост главного тренера «Арсенала»

Никаких задолженностей ни у игроков, ни у тренерского штаба нет. Хочу поблагодарить президента клуба за то, что дал мне возможность работать в «Арсенале», а также болельщиков и журналистов. Хочу им пожелать мира и добра, чтобы будущего главного тренера команды они больше поддерживали, а не критиковали, - заявил Кирьяков.

Напомним, Сергей Кирьяков возглавил тульскую команду в октябре прошлого года. Она финишировала 14-й в сезоне РФПЛ и смогла сохранить прописку в элитном дивизионе, одолев «Енисей» в переходных матчах.













