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Кирьяков покинул пост главного тренера «Арсенала»

Источник:  ТАССКомментарии

Сергей Кирьяков покидает пост главного тренера тульского «Арсенала».

- Я доволен временем, проведенным в «Арсенале». Конечно, были определенные сложности, о которых не хотелось бы говорить. Но задача была решена, я ухожу с высоко поднятой головой и с чувством выполненного долга

Никаких задолженностей ни у игроков, ни у тренерского штаба нет. Хочу поблагодарить президента клуба за то, что дал мне возможность работать в «Арсенале», а также болельщиков и журналистов. Хочу им пожелать мира и добра, чтобы будущего главного тренера команды они больше поддерживали, а не критиковали, - заявил Кирьяков.

Напомним, Сергей Кирьяков возглавил тульскую команду в октябре прошлого года. Она финишировала 14-й в сезоне РФПЛ и смогла сохранить прописку в элитном дивизионе, одолев «Енисей» в переходных матчах.





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