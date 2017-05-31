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Виталий Мутко: Видеоповторы в России появится скоро

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко высказался о введении на российских стадионах систем видеоповторов.

«Заявку в ФИФА мы подали. Четыре стадиона Кубка конфедераций подобными системами будут оснащены, и, если договоримся, чтобы все оборудование нам для эксперимента оставили, то хотя бы в тестовом режиме, пусть пока без введения в регламенты, видеоповторы в России появится достаточно скоро.

Кстати, Сергей Галицкий в Краснодаре готов взять расходы по приобретению нужного оборудования для своего стадиона на себя, а это достаточно недешевая техника. Он, как и руководство РФС, готов сделать все, чтобы футбольные соревнования и их итоги становились у нас все более и более объективными», – приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

Напомним, матчи Кубка конфедераций пройдут на стадионах: «Санкт-Петербург», «Открытие Арена» (Москва), «Казань Арена» (Казань) и «Фишт» (Сочи).

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