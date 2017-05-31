Алессандро Дель Пьеро: «Реалу» будет проще выиграть Лигу чемпионов

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро дал прогноз на финал Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Знаете, между финалом 1996 года и решающим матчем в Кардиффе есть много общего. Например, тогда мы выбили из турнира испанскую, а также французскую команду. В финале «Ювентус» одолел «Аякс», который, как и «Реал» являлся действующим обладателем трофея. Если захотеть, то можно найти еще больше совпадений, и это хорошо.

Но есть и негативные воспоминания. Мне, к сожалению, было суждено проиграть три финала – в 1997, 1998 и 2003 гг. «Ювентус» выиграл Кубок чемпионов в 1985 и 1996 гг. Именно в эти года туринский клуб проигрывал чемпионат. Однако, у Аллегри такая команда, которая может выиграть все. Им не стоит обращать внимание на прошлое.

Конечно, «Реалу» будет проще выиграть трофей, поскольку команда Зидана хорошо знает, что такое финал Лиги чемпионов. Они привыкли к такому давлению и сумасшедшей атмосфере. За последние пять лет «сливочные» в третий раз сыграют в решающем матче. Однако, как только «Ювентус» забьет гол, это уже не будет играть огромной роли.

Нет, этот «Ювентус» не стоит сравнивать с командой образца 1996 года. Наш успех стал настоящей сенсацией. Сейчас «Ювентус» силен и его победа в Лиге чемпионов станет закономерностью», – заключил итальянец.

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