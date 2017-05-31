Артур Дмитриев: Произвольная программа Астаховой и Рогонова сделана на музыку из «Ла-Ла Ленд»

Тренер спортивной пары Кристины Астаховой и Алексея Рогонова Артур Дмитриев рассказал о новой произвольной программе пары.

«Ребята вышли из отпуска, начали работать, на следующей неделе выезжаем на сбор в Сочи.

Обе программы поставил Сергей Комолов. Музыку короткой я бы пока не называл, произвольная сделана на музыку из кинофильма «Ла-Ла Ленд», – приводит «Р-Спорт» слова Дмитриева.

Напомним, на чемпионате России Астахов и Рогонов заняли четвертое место.

Также в прошлом сезоне пара выступила на двух этапах Гран-при. На Skate America Астахов и Рогонов заняли пятое место, на Cup of Russia – третье.

Добавим, что в 2016 году пара стала седьмой на чемпионате Европы, а в 2015 году – десятой на чемпионате мира.