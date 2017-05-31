Ди Мария поставил лайк под постом Дани Алвеса
Защитник «Ювентуса» Дани Алвес продолжает подготовку к финалу Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
На своей странице в Instagram экс-футболист «Барселоны» выложил следующий пост: «Обычная и неделя и специальные выходные».
Эту запись «лайкнул» полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, который, как сообщают СМИ, может стать игроком «Ювентуса» этим летом.
Источник фото: AS
Отметим, что ранее аргентинец выступал за мадридский «Реал».
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