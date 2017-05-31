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Ди Мария поставил лайк под постом Дани Алвеса

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес продолжает подготовку к финалу Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

На своей странице в Instagram экс-футболист «Барселоны» выложил следующий пост: «Обычная и неделя и специальные выходные».

Эту запись «лайкнул» полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, который, как сообщают СМИ, может стать игроком «Ювентуса» этим летом.


Источник фото: AS

Отметим, что ранее аргентинец выступал за мадридский «Реал».

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