Украинка Цуренко разгромила Макарову во втором круге «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Екатерина Макарова не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции-2017.
Во втором раунде украинская теннисистка Леся Цуренко обыграла Макарову со счетом 6:2, 6:2.
Напомним, сама Екатерина в первом круге с таким же счетом нанесла поражение лидеру мирового рейтинга Анжелик Кербер.
Следующей соперницей Цуренко на «Ролан Гаррос» станет теннисистка из Латвии Елена Остапенко.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Матч
Макарова Е. (Россия) - Цуренко Л. (Украина) - 2:6, 2:6
Место и дата
31 мая 12:00, , Онлайн-трансляция
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