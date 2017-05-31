«Ювентус» предложит «Фиорентине» 50 миллионов евро за Бернардески

После финала Лиги чемпионов «Ювентус» сделает предложение «Фиорентине» о трансфере полузащитника Федерико Бернардески. Чемпионы Италии готовы заплатить «фиалкам» 50 миллионов евро.

Чтобы уговорить Бернардески перейти в «Ювентус», в Турине рассчитывают на содействие голкипера Джанлуиджи Буффона, который, как и Бернардески, родом из города Каррара. Двух игроков связывают тесные отношения.

Нынешний контракт Бернардески с «Фиорентиной» рассчитан до 2019 года. При этом клуб готов продлить соглашение, увеличив зарплату игрока до 2,5 миллиона евро в год.

Добавим, что на 23-летнего полузащитника также претендуют «Челси» и «Пари Сен-Жермен».

В нынешнем сезоне Бернардески забил 11 голов и сделал пять голевых передач в 32 матчах серии A.