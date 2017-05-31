Британские СМИ сообщили о подписании нового контракта Венгера с «Арсеналом»

Журналист компании BBC Дэвид Орнстейн сообщил о том, что главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поставил свою подпись под новым контрактом с клубом.

Соглашение Венгера рассчитано на два года.

Arsenal manager Arsene Wenger has signed a new two-year deal at the club... and it's not necessarily his last.



➡️ https://t.co/PhgcbKpB2J pic.twitter.com/pbWIczukQJ — BBC Sport (@BBCSport) 31 мая 2017 г.

Ожидается, что официальное заявление о подписании нового контракта между французом и «Арсеналом» будет сделано сегодня вечером.



Арсен Венгер пришел в «Арсенал» в 1996 году. Под его руководством клуб трижды становился чемпионом Англии (1997/98, 2001/02, 2003/04) и еще семь раз завоевывал Кубок Англии (1997/98, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2013/14, 2014/15, 2016/17).

Также сообщается, что «канониры» смогут потратить около 100 миллионов фунтов стерлингов на приобретение новых игроков в ближайшее летнее трансферное окно.

