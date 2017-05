Британские СМИ сообщили о подписании нового контракта Венгера с «Арсеналом»

Журналист компании BBC Дэвид Орнстейн сообщил о том, что главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поставил свою подпись под новым контрактом с клубом.

Соглашение Венгера рассчитано на два года.

Arsenal manager Arsene Wenger has signed a new two-year deal at the club... and it's not necessarily his last.



