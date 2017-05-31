«Авангард» и Кучерявенко расторгли контракт

Форвард «Авангарда» Александр Кучерявенко покидает клуб. Контракт 29-летнего нападающего с «ястребами» расторгнут по взаимному соглашению сторон.

«Авангард» благодарит Александра за профессиональную работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере!», – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Кучерявенко перешел в «Авангард» в прошлое межсезонье. В регулярном чемпионате на его счету 20 (6+14) очков в 53 матчах при показателе полезности «+8» и 18 минутах штрафа. В плей-офф форвард набрал 2 (1+1) очка в 11 матчах и заработал показатель полезности «–1».

Добавим, что ранее Кучерявенко играл в КХЛ за СКА (2008-2014) и «Витязь» (2014-2016).