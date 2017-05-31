Александр Шмурнов: Был бы рад видеть Аленичева в «Крыльях», он не сказал последнего слова, как тренер
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался о возможном приходе в «Крылья Советов» экс-наставника «Спартака» Дмитрия Аленичева.
«Говорят, Аленичев может принять «Крылья Советов». Лично я был бы очень рад. Все-таки он явно не сказал последнего слова, как тренер», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.
Говорят, Аленичев может принять "Крылья Советов". Лично я был бы очень рад. Все-таки он явно не сказал последнего слова как тренер.— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 30 мая 2017 г.
Напомним, по итогам минувшего сезона самарский клуб под руководством Вадима Скрипченко вылетел в ФНЛ.
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