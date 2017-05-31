Cyber Anji прошла в закрытую квалификацию к Galaxy Battles
Команда Cyber Anji выиграла открытую квалификацию к турниру Galaxy Battles.
В финале отборочных Cyber Anji обыграла Glory Seekers со счетом 2:1.
В европейской квалификации команды сыграют между собой по круговой системе с матчами до одной победы. Только один коллектив получит путевку в финальную стадию турнира. Матчи пройдут с 31 мая по 1 июня.
Galaxy Battles пройдет с 14 по 18 июня в Шанхае. Призовой фонд чемпионата составит 150 000 долларов.
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