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Cyber Anji прошла в закрытую квалификацию к Galaxy Battles

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Команда Cyber Anji выиграла открытую квалификацию к турниру Galaxy Battles.

В финале отборочных Cyber Anji обыграла Glory Seekers со счетом 2:1.

В европейской квалификации команды сыграют между собой по круговой системе с матчами до одной победы. Только один коллектив получит путевку в финальную стадию турнира. Матчи пройдут с 31 мая по 1 июня.


Galaxy Battles пройдет с 14 по 18 июня в Шанхае. Призовой фонд чемпионата составит 150 000 долларов.

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