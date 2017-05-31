Сын Ментимера Шаймиева может стать президентом «Рубина»
Новым президентом казанского «Рубина» станет Радик Шаймиев, младший сын первого президента республики Татарстан Минтимера Шаймиева, сообщает «Бизнес Online».
52-летнему Шаймиеву принадлежит 11% ГК «ТАИФ», которая сегодня стала единоличным владельцем «Рубина». Клуб также покинул предыдущий президент Ильсур Метшин.
Напомним, «Рубин» под руководством испанского специалиста Хавьера Грасии занял 9-е место в чемпионате России-2016/17.
Ранее сообщалось, что на пост главного тренера команды может вернуться Курбан Бердыев.
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