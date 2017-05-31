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Сын Ментимера Шаймиева может стать президентом «Рубина»

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Новым президентом казанского «Рубина» станет Радик Шаймиев, младший сын первого президента республики Татарстан Минтимера Шаймиева, сообщает «Бизнес Online».

52-летнему Шаймиеву принадлежит 11% ГК «ТАИФ», которая сегодня стала единоличным владельцем «Рубина». Клуб также покинул предыдущий президент Ильсур Метшин.

Напомним, «Рубин» под руководством испанского специалиста Хавьера Грасии занял 9-е место в чемпионате России-2016/17.

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера команды может вернуться Курбан Бердыев.

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