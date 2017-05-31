Петра Квитова покидает «Ролан Гаррос» после поражения от Маттек-Сэндс
Двукратная чемпионка Уимблдона чешская теннисистка Петра Квитова не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции-2017.
Сегодня Квитова на двух тай-брейках уступила американке Беттани Маттек-Сэндс.
Напомним, 27-летняя чешская теннисистка проводила свой первый турнир после ножевого ранения, из-за которого он пропустила начало текущего сезона.
Соперницей Маттек-Сэндс в третьем раунде станет австралийка Саманта Стосур.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Матч
Маттек-Сэндз Б. (США) - Квитова П. (Чехия) - 7:6, 7:6
Место и дата
31 мая 12:00, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически