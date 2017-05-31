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Петра Квитова покидает «Ролан Гаррос» после поражения от Маттек-Сэндс

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратная чемпионка Уимблдона чешская теннисистка Петра Квитова не смогла пробиться в третий круг Открытого чемпионата Франции-2017.

Сегодня Квитова на двух тай-брейках уступила американке Беттани Маттек-Сэндс.

Напомним, 27-летняя чешская теннисистка проводила свой первый турнир после ножевого ранения, из-за которого он пропустила начало текущего сезона.

Соперницей Маттек-Сэндс в третьем раунде станет австралийка Саманта Стосур. 

Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг

Матч

Маттек-Сэндз Б. (США) - Квитова П. (Чехия) - 7:6, 7:6

Место и дата

31 мая 12:00, , Онлайн-трансляция

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