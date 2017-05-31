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Официально: Де Росси продлил контракт с «Ромой»

Источник:  ФК «Рома»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Ромы», клуб продлил контракт с полузащитником сборной Италии Даниэле Де Росси.

Отмечается, что новое соглашение 33-летнего игрока рассчитано до  2019 года.

Прежнее соглашение 33-летнего футболиста, который выступает за «Рому» всю профессиональную карьеру, истекало в конце июня этого года.

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