Официально: Де Росси продлил контракт с «Ромой»
Как сообщает пресс-служба «Ромы», клуб продлил контракт с полузащитником сборной Италии Даниэле Де Росси.
Отмечается, что новое соглашение 33-летнего игрока рассчитано до 2019 года.
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Прежнее соглашение 33-летнего футболиста, который выступает за «Рому» всю профессиональную карьеру, истекало в конце июня этого года.
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