На канале Na'Vi появилось очередное видео с буткемпа команды по CS:GO
Natus Vincere на своем канале опубликовала очередной ролик с буткемпа команды по CS:GO.
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|Футбол
|Кайрат- : -Астана
|Баскетбол
|Локомотив- : -ЦСКА
|Макарова2:6, 2:6Цуренко
|Стосур6:2, 7:6Флипкенс
|Ларссон3:6, 6:1, 3:6Путинцева
|Бюйюкакчай6:7, 2:2Роджерс
|Беллис2:1Бертенс
|Тим7:5, 6:1, 6:3Болелли
|Стаховский2:6, 4:6, 6:3, 3:6Гоффен
|Наполитано3:6, 5:7, 2:3Шварцман
|Басилашвили3:2Троицки
|Трунгеллити2:2Гарсия-Лопес
Natus Vincere на своем канале опубликовала очередной ролик с буткемпа команды по CS:GO.