На канале Na'Vi появилось очередное видео с буткемпа команды по CS:GO

читайте также

Cyber Anji прошла в закрытую квалификацию к Galaxy Battles Команда Cyber Anji выиграла открытую квалификацию к турниру Galaxy Battles.

Team Empire пробилась на The Summit 7 Коллектив Team Empire выиграл турнир LootBet Invitational.

Павел Занозин станет ведущим EPICENTER: Moscow Организаторы EPICENTER: Moscow представили ведущих турнира.

В штате Невада легализовали ставки на киберспорт Губернатор штата Невада Брайан Сендовал подписал законопроект, который легализовал ставки на киберспорт. Он вступит в силу с 1 июля.

Кристоффер «P1noy» Педерсен перешел в Virtus.pro Датчанин Кристоффер «P1noy» Педерсен присоединился к составу Virtus.pro по League of Legends.

Virtus.pro и Natus Vincere сыграют на Adrenaline Cyber League 2017 Анонсирован турнир Adrenaline Cyber League 2017 по CS:GO.

Анонсирован список комментаторов EPICENTER: Moscow Организаторы турнира EPICENTER: Moscow анонсировали состав комментаторов русскоязычной студии.

Virtus.pro заняла седьмое место в обновленном рейтинге команд по CS:GO Портал HLTV.org обновил рейтинг команд по Counter-Strike: Global Offensive.

XBOCT и Dread вошли в состав студии аналитики EPICENTER: Moscow Организаторы турнира EPICENTER: Moscow анонсировали состав студии аналитики.

The Manila Masters: праздник для каждого На выходных в Маниле завершился крупный турнир по Dota 2.В этом материале мы расскажем о том, как это было

Team Freedom заменит Digital Chaos на DreamLeague Season 7 Коллектив Digital Chaos отказался от участия в североамериканском дивизионе седьмого сезона DreamLeague.

Вышел очередной выпуск лучших голов недели в FIFA 17 На официальном Youtube-канале EA Sports FIFA появилась свежая подборка лучших голов недели в футбольном симуляторе FIFA 17.

Алексей «Solo» Березин: Приятно, что у нас развивают киберспорт в стране Игрок Virtus.pro Алексей «Solo» Березин поделился впечатлениями от Кубка России по киберспорту 2017.

Роман «RAMZES666» Кушнарев: Такие турниры нужны России, чтобы в Кубке России играли русские любительские команды Игрок Virtus.pro Роман «RAMZES666» Кушнарев поделился впечатлениями от Кубка России по киберспорту 2017.

На канале Na'Vi появилось видео с буткемпа команды по CS:GO Natus Vincere на своем канале опубликовала ролик с буткемпа команды по CS:GO.

Владимир «No[o]ne» Миненко: Надеюсь, Кубок России по киберспорту запомнят не из-за моей случайной оговорки Игрок Virtus.pro Владимир «No[o]ne» Миненко прокомментировал победу на Кубке России по киберспорту 2017.

Павел «9pasha» Хвастунов: Честно говоря, мы очень хотели первым кубком привезти в офис трофей от Valve Игрок Virtus.pro Павел «9pasha» Хвастунов прокомментировал победу команды на Кубке России по киберспорту 2017.

Определились все обладатели Кубка России по киберспорту 2017 Завершились финальные матчи гранд-финала Кубка России по киберспорту 2017.

TORNADO ENERGY стала победителем Wargaming.net League Команда TORNADO ENERGY выиграла турнир Wargaming.net League по World of Tanks.