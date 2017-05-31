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Сауль: Гризманн? «Атлетико» не держится на одном игроке, у нас есть еще Торрес

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес высказался о возможном уходе форварда сборной Франции Антуана Гризманна в «МЮ», а также прокомментировал информацию о возвращении Диего Косты из «Челси».

«В конце концов, Гризманн сам разберется со своим будущим. Сейчас он с нами, и все игроки «Атлетико» ждут его на предсезонную подготовку. Даже если он уйдет, у нас есть Фернандо Торрес, Кевин Гамейро, Анхель Корреа, а также Янник Карраско. 

Конечно, Гризманн очень важный игрок «Атлетико», но клуб не держится на одном футболисте, а это главное.

Диего Коста? Если нам представится возможность вернуть его, то, думаю, руководство это сделает. Диего прекрасно знаком с «Атлетико» и чемпионатом Испании», – заявил испанец, слова которого приводит AS.

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