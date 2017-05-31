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Михал Йордан: «Амур» сориентировался быстрее всех

Источник:  ХК «Амур»Комментарии

Новичок «Амура» защитник Михал Йордан рассказал о своем переходе в хабаровский клуб.

- Обычно в моих командах был только один чех помимо меня – и в юниорской лиге Канады, и в НХЛ. Это здорово, что в Хабаровске рядом будет столько соотечественников. Скажу честно, это стало одним из главных факторов при подписании контракта именно с «Амуром». С Коларжем и Зогорной мы вместе играли за национальную сборную. С Квапилом лично не знакомы, но, конечно, знаю, что он за игрок. После Кубка мира клубы НХЛ предлагали мне только двусторонние контракты, а я больше не хотел жить с мыслями о том, что в любой момент тебя могут отправить в АХЛ, в другой город. Поэтому и решил поиграть в КХЛ. У меня было несколько предложений, но «Амур» сориентировался быстрее всех и предложил мне контракт, - передает слова Йордана официальный сайт «Амура».

Напомним, что последним клубом чешского защитника был «Ак Барс». В составе казанской команды он в минувшем сезоне провел 36 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков. Контракт Йордана с «Амуром» рассчитан на два года.

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