«Милан» договорился о переходе Биглии

Капитан «Лацио» Лукас Биглия близок к переходу в «Милан».

По данным La Repubblica, «россонери» предложили римлянам 18 миллионов евро и еще четыре миллиона в качестве бонусов.

Ожидается, что опорный полузащитник подпишет с «Миланом» трехлетний контракт с зарплатой в 2,5 миллиона евро. Также он получит 500 тысяч в качестве дополнительных выплат.

Аргентинец перешел в «Лацио» в 2013 году после семи лет в «Андерлехте». За четыре сезона в серии A он провел 109 матчей, забил 13 голов и сделал девять голевых передач.

Добавим, что контракт Биглии с «Лацио» был рассчитан до 2018 года.

Ранее «Милан» объявил о продлении контракта с главным тренером Винченцо Монтеллой.