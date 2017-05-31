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Михал Йордан: Нужно пахать изо всех сил, и это обязательно окупится

Источник:  ХК «Амур»Комментарии

Новичок «Амура» защитник Михал Йордан рассказал о своей первом матче в Национальной хоккейной лиге.

- Я всегда очень серьезно относился и отношусь к работе. Моя философия заключается в том, что нужно пахать изо всех сил, и это обязательно окупится. Я очень хотел попасть в НХЛ, эта мечта меня мотивировала. Так что никаких секретов, просто упорство и работа

Первый матч в НХЛ? Это был матч против «Торонто» дома, в Роли. Я почувствовал тогда, что переезд из родной Чехии, несколько лет упорной работы в юниорских лигах и АХЛ – всё это было не зря. Мы выиграли тот матч. Первый гол в НХЛ? Мы играли против «Оттавы Сенаторз». Меня выпустили на большинство, я поехал к воротам и получил отличный пас от партнёра. Забивал уже практически в пустые ворота. Шайба хранится у меня дома, в красивой рамке, - передает слова Йордана официальный сайт «Амура».

Напомним, что последним клубом чешского защитника был «Ак Барс». В составе казанской команды он в минувшем сезоне провел 36 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков. Контракт Йордана с «Амуром» рассчитан на два года.

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