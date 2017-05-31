Винченцо Монтелла: Готов гарантировать Морате место в основе «Милана»
Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал информацию о приглашении форварда мадридского «Реала» Альваро Мораты, который ранее выступал за «Ювентус».
По информации СМИ, «россонери» готовы заплатить за трансфер 24-летнего испанца 60 млн евро, однако итальянскому клубу предстоит выдержать борьбу со стороны «Манчестер Юнайтед».
«Мората – очень сильный игрок. Его можно сравнить с Ромелу Лукаку, Андреа Белотти, Муссой Дембеле, Диего Костой и Обамеянгом. Готов гарантировать ему место в основе, но другие клубы могут предложить ему что-то большее. Мы прекрасно знаем, что нам нужно, но на трансферном рынке очень много конкурентов», – цитирует специалиста Tuttosport.
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