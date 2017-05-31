Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат- : -Астана
Баскетбол  Локомотив- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Винченцо Монтелла: Готов гарантировать Морате место в основе «Милана»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал информацию о приглашении форварда мадридского «Реала» Альваро Мораты, который ранее выступал за «Ювентус».

По информации СМИ, «россонери» готовы заплатить за трансфер 24-летнего испанца 60 млн евро, однако итальянскому клубу предстоит выдержать борьбу со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Мората – очень сильный игрок. Его можно сравнить с Ромелу Лукаку, Андреа Белотти, Муссой Дембеле, Диего Костой и Обамеянгом. Готов гарантировать ему место в основе, но другие клубы могут предложить ему что-то большее. Мы прекрасно знаем, что нам нужно, но на трансферном рынке очень много конкурентов», – цитирует специалиста Tuttosport.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Обамеянг близок к переходу в «ПСЖ»Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перейдет из дортмундской «Боруссии» в «ПСЖ», сообщает Yahoo Sport.«Милан» договорился о переходе БиглииКапитан «Лацио» Лукас Биглия близок к переходу в «Милан».Сауль: Гризманн? «Атлетико» не держится на одном игроке, у нас есть еще ТорресПолузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес высказался о возможном уходе форварда сборной Франции Антуана Гризманна в «МЮ», а также прокомментировал информацию о возвращении Диего Косты из «Челси».«Ювентус» предложит «Фиорентине» 50 миллионов евро за БернардескиПосле финала Лиги чемпионов «Ювентус» сделает предложение «Фиорентине» о трансфере полузащитника Федерико Бернардески. Чемпионы Италии готовы заплатить «фиалкам» 50 миллионов евро.Ди Мария поставил лайк под постом Дани АлвесаЗащитник «Ювентуса» Дани Алвес продолжает подготовку к финалу Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».Алессандро Дель Пьеро: «Реалу» будет проще выиграть Лигу чемпионовБывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро дал прогноз на финал Лиги чемпионов против мадридского «Реала».«Мне было очень тяжело» – Бэйл подвел итоги сезона«Мне было очень тяжело» – Бэйл подвел итоги сезонаПолузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл дал небольшое интервью испанскому изданию AS в преддверии финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».«Марсель» предложил контракт Икеру КасильясуБывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс может продолжить карьеру в чемпионате Франции.Гризманн не собирается переходить в «Манчестер Юнайтед»Форвард мадридского «Атлетико» Анутан Гризманн продолжит выступления за испанский клуб. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на агента игрока.Агент Кулибали: Мой клиент никогда не перейдет в «Ювентус»Футбольный агент Бруно Сатин, представляющий интересы защитника «Наполи» Калиду Кулибали, рассказал о планах своего клиента.Алвеш прибыл на переговоры с «Рейнджерс»Защитник «Кальяри» Бруну Алвеш прибыл в Глазго на переговоры с «Рейнджерс», сообщил BBC.Де Хеа не намерен покидать «Манчестер Юнайтед»Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа не намерен переходить в «Реал» в летнее трансферное окно.Зинедин Зидан: Меня не волнует схема «Ювентуса», это все равно ничего не меняетЗинедин Зидан: Меня не волнует схема «Ювентуса», это все равно ничего не меняетГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».Рейна может перейти в «Ньюкасл» к БенитесуГлавный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес заявил об интересе к голкиперу «Наполи» Пепе Рейна.Икер Касильяс: «Реал» небезупречен в обороне, «Юве» в этом плане сильнееИкер Касильяс: «Реал» небезупречен в обороне, «Юве» в этом плане сильнееБывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов против «Ювентуса».Монтелла будет зарабатывать в «Милане» три миллиона евро в годСтали известны детали нового контракта главного тренера «Милана» Винченцо Монтеллы.Видаль посоветовал Санчесу перейти в «Баварию»Полузащитник «Баварии» и сборной Чили Артуро Видаль порекомендовал своему соотечественнику Алексису Санчесу перейти из «Арсенала» в мюнхенский клуб.Зинедин Зидан: Система игры «Реала» не будет зависеть от тактики «Ювентуса»Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан частично раскрыл планы своей команды в преддверии финала Лиги чемпионов-2016/17.Алексис Санчес намерен перейти в «Баварию»Форвард сборной Чили Алексис Санчес намерен продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии».Леонид Федун: Зобнину нужно показать себя зарубежным скаутам на уровне Лиги чемпионовВладелец «Спартака» Леонид Федун отметил, что полузащитник Роман Зобнин должен показать себя в Лиге чемпионов прежде, чем уходить в европейский клуб.
Теннис
Украинка Цуренко разгромила Макарову во втором круге «Ролан Гаррос»
Футбол
Алессандро Дель Пьеро: «Реалу» будет проще выиграть Лигу чемпионов
Футбол
Виталий Мутко: Видеоповторы в России появится скоро
Футбол
Кирьяков покинул пост главного тренера «Арсенала»
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Милан
Миланкалендарьстатистика
Винченцо Монтелла
Винченцо Монтеллавсе новости
Альваро Мората
Альваро Моратавсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы