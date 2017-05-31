Сергей Кузнецов: Сергею Зиновьеву не надо искать врагов

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о своих отношениях с генеральным директором «Металлурга» Сергеем Зиновьевым.

– Сергей Зиновьев должен перестать заниматься поиском оправданий ошибкам и просчетам. Ему не стоит искать врагов. Надо просто сесть, определить для себя задачи и составить дорожную карту для их воплощения.

У меня на него обиды никакой нет. Я к нему отношусь с уважением. Он великий спортсмен, двукратный чемпион мира, многое отдал спорту и очень любит хоккей. Я с ним встречаюсь, жму ему руку, мы смотрим друг другу в глаза и как к мужчине у меня нет к нему вопросов. Но как менеджеру ему нужно корректировать многие вещи, делать выводы и пытаться переломить ситуацию, – сказал Кузнецов.

Полное интервью Сергея Кузнецова читайте сегодня на «Советском спорте».

