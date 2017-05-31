Василий Кошечкин: От олимпийской сборной никто не отказывается
Лучший вратарь КХЛ, самый ценный игрок плей-офф Василий Кошечкин - о перспективах сыграть на Олимпиаде в Пхенчхане.
- Василий, вы - лучший вратарь КХЛ, самый ценный игрок плей-офф, примите поздравления.
- Спасибо. Хочу разделить успех с нашим тренером вратарей Сергеем Звягиным и моим молодым партнером по команде Ильей Самсоновым.
- Звягин - не высокий, что он может посоветовать такому гренадеру, как вы?
- Зато он дает большие советы. Мне нравиться с ним работать. Да и результаты говорят сами за себя.
- На носу Олимпиада в Пхенчхане. Энхаэловцы туда не едут. Молодым вратарям Сорокину и Шестеркину требуется дядька-наставник. Не расстались с мечтой вернуться в сборную и пробиться в олимпийский состав?
- От олимпийской сборной никто не отказывается.
- Но вы ведь не поехали в сборную перед чемпионатом мира в Минске?
- На то были уважительные причины.
- Мозякин тоже тогда отказался, но через год триумфально вернулся в сборную. Того же пожелаем и вам.