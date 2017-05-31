Василий Кошечкин: От олимпийской сборной никто не отказывается

Лучший вратарь КХЛ, самый ценный игрок плей-офф Василий Кошечкин - о перспективах сыграть на Олимпиаде в Пхенчхане.

- Василий, вы - лучший вратарь КХЛ, самый ценный игрок плей-офф, примите поздравления.

- Спасибо. Хочу разделить успех с нашим тренером вратарей Сергеем Звягиным и моим молодым партнером по команде Ильей Самсоновым.

- Звягин - не высокий, что он может посоветовать такому гренадеру, как вы?

- Зато он дает большие советы. Мне нравиться с ним работать. Да и результаты говорят сами за себя.

- На носу Олимпиада в Пхенчхане. Энхаэловцы туда не едут. Молодым вратарям Сорокину и Шестеркину требуется дядька-наставник. Не расстались с мечтой вернуться в сборную и пробиться в олимпийский состав?

- От олимпийской сборной никто не отказывается.

- Но вы ведь не поехали в сборную перед чемпионатом мира в Минске?

- На то были уважительные причины.

- Мозякин тоже тогда отказался, но через год триумфально вернулся в сборную. Того же пожелаем и вам.

