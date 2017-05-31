Чех в 11-й раз стал лучшим игроком Чехии

Голкипер «Арсенала» Петр Чех получил приз «Золотой мяч Чехии» по итогам сезона 2016/2017.

Награда вручается лучшему чешскому игроку сезона по версии спортивных журналистов страны.

Чех стал лауреатом приза в 11-й раз. Ранее он выигрывал приз в 2005-2008 и 2010-2015 годах.

По итогам прошлого сезона лучшим был признан форвард «Спарты» Давид Лафата.

В нынешнем сезоне Чех провел 35 матчей премьер-лиги за «Арсенал», 12 из которых – «на ноль», и пропустил 36 голов.

Напомним, в субботу «Арсенал» стал обладателем Кубка Англии.

Добавим, что шесть раз чешские журналисты выбирали лучшим игроком сезона Павела Недведа (1998, 2000, 2001, 2003, 2004, 2009).