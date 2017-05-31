ПГАФКСиТ вышел в лидеры

V-й межрегиональный турнир Первой группы НСФЛ прошел с 29 по 31 мая в Томске.

Победителем соревнований стали футболисты казанской ПГАФКСиТ. Волжане набрали 7 очков, правда, в матче с КГТУ прервалась их пятиматчевая победная серия.



Результаты

ТПУ (Томск) – ПГАФКСиТ (Казань) - 1:5

КГТУ (Калининград) – НГТУ (Новосибирск) - 2:1

ТПУ – КГТУ - 0:1

ПГАФКСиТ – НГТУ - 3:0

ТПУ – НГТУ - 0:5

КГТУ – ПГАФКСиТ - 1:1

Положение команд (после пятого турнира)

1.ПГАФКСИТ (Казань) – 16 очков (6 матчей)

2.ДГТУ (Ростов-на-Дону) – 12 (6)

3.КГТУ (Калининград) – 11 (6)

4.МПГУ (Москва) – 10 (6)

5.СПбПУ (Санкт-Петербург) – 10 (6)

6.РГУ (Москва) – 8 (6)

7.КБГУ (Нальчик) – 8 (6)

8.НГТУ (Новосибирск) – 5 (6)

9.ТПУ (Томск) – 3 (6)

10.ЧГПУ (Чебоксары) – 0 (6)