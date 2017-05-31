ПГАФКСиТ вышел в лидеры
V-й межрегиональный турнир Первой группы НСФЛ прошел с 29 по 31 мая в Томске.
Победителем
соревнований
стали футболисты
казанской
ПГАФКСиТ. Волжане
набрали 7 очков,
правда, в матче
с КГТУ прервалась
их пятиматчевая
победная серия.
Результаты
ТПУ (Томск) – ПГАФКСиТ (Казань) - 1:5
КГТУ (Калининград) – НГТУ (Новосибирск) - 2:1
ТПУ – КГТУ - 0:1
ПГАФКСиТ – НГТУ - 3:0
ТПУ – НГТУ - 0:5
КГТУ – ПГАФКСиТ - 1:1
Положение команд (после пятого турнира)
1.ПГАФКСИТ (Казань) – 16 очков (6 матчей)
2.ДГТУ (Ростов-на-Дону) – 12 (6)
3.КГТУ (Калининград) – 11 (6)
4.МПГУ (Москва) – 10 (6)
5.СПбПУ (Санкт-Петербург) – 10 (6)
6.РГУ (Москва) – 8 (6)
7.КБГУ (Нальчик) – 8 (6)
8.НГТУ (Новосибирск) – 5 (6)
9.ТПУ (Томск) – 3 (6)
10.ЧГПУ (Чебоксары) – 0 (6)
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