Артем Дзюба: На больших турнирах люди порой начинают вести себя иначе

Нападающий сборной России Артем Дзюба – о психологии.

– Какой результат на Кубке конфедераций будете считать удовлетворительным?

– Мы поговорили и решили, что хотим выиграть кубок. Понятно, что нужно идти постепенно. У нас очень непростая группа, сильные команды Португалии, Мексики, Новая Зеландия – не подарок. Все чемпионы своих континентов. Поэтому задача – выйти из группы. А цель – постараться выиграть турнира. У нас не олимпийский девиз, где главное участие. Такого нет.

– Зимой на сборах, нанося удары слету, вы приговаривали: «Это Новой Зеландии, это Португалии». Сколько планируете забить?

– Это было давно, – смеется Дзюба. – Нисколько не планирую. Главное – максимально помочь сборной добиться результата. Футбол – командный вид спорта. У нас есть, кому забивать, нужно это реализовывать.

– Вы вспомнили Евро. Какой главный вывод для себя вынесли из турнира?

– Много выводов. Но самый главный – психологический фактор. На таких турнирах люди порой попадает в состояние прострации. И это их меняет. Поэтому на передовой начинают вести себя иначе, чем раньше.