Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат- : -Астана
Баскетбол  Локомотив- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Артем Дзюба: На больших турнирах люди порой начинают вести себя иначе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий сборной России Артем Дзюба – о психологии.

– Какой результат на Кубке конфедераций будете считать удовлетворительным?
– Мы поговорили и решили, что хотим выиграть кубок. Понятно, что нужно идти постепенно. У нас очень непростая группа, сильные команды Португалии, Мексики, Новая Зеландия – не подарок. Все чемпионы своих континентов. Поэтому задача – выйти из группы. А цель – постараться выиграть турнира. У нас не олимпийский девиз, где главное участие. Такого нет.

– Зимой на сборах, нанося удары слету, вы приговаривали: «Это Новой Зеландии, это Португалии». Сколько планируете забить?
– Это было давно, – смеется Дзюба. – Нисколько не планирую. Главное – максимально помочь сборной добиться результата. Футбол – командный вид спорта. У нас есть, кому забивать, нужно это реализовывать.

– Вы вспомнили Евро. Какой главный вывод для себя вынесли из турнира?
– Много выводов. Но самый главный – психологический фактор. На таких турнирах люди порой попадает в состояние прострации. И это их меняет. Поэтому на передовой начинают вести себя иначе, чем раньше.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Гинтарас Стауче: Медведева надо смотреть дальшеТренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче объяснил, почему голкипер «Ростова» Никита Медведев не был приглашен в национальную команду на сбор перед Кубком конфедераций.Артем Дзюба: Был Свендсеном, теперь – ШипулинНападающий сборной России Артем Дзюба – о физической форме.Артем Дзюба: Ребята знают, что со мной можно идти на войнуАртем Дзюба: Ребята знают, что со мной можно идти на войнуНападающий сборной России Артем Дзюба поговорил с журналистами после открытой тренировки.Виталий Мутко: Видеоповторы в России появится скороВице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко высказался о введении на российских стадионах систем видеоповторов.Виталий Мутко: Особая задача сборной России на Кубке конфедераций - сформировать команду к чемпионату мираПрезидент РФС Виталий Мутко определил задачу национальной сборной на домашнем Кубке конфедераций.Сборная России может провести товарищеский матч с ИндиейСборная России по футболу в октябре текущего года может провести товарищеский матч с командой Индии, сообщает портал Sportskeeda.com.Алексей Сорокин: Главная проблема в организации Кубка конфедераций - нездоровая атмосфера вокруг РоссииГендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о трудностях при организации Кубка Конфедераций.«Саш, только не гадай». Самая трогательная тренировка сборной России«Саш, только не гадай». Самая трогательная тренировка сборной РоссииКто самый быстрый в сборной, почему «растаял» Черчесов и как Дзюба напугал журналистов – в репортаже корреспондента «Советского спорта».Дмитрий Комбаров: Реально ли сборной России выиграть Кубок конфедераций? Думаю, вполнеПолузащитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров считает, что сборной России по силам победить на Кубке конфедераций.«В сборной никто никого не жалеет». Зобнин и Габулов – после открытой тренировки«В сборной никто никого не жалеет». Зобнин и Габулов – после открытой тренировкиИгроки сборной России Владимир Габулов и Роман Зобнин ответили на вопросы журналистов после открытой тренировки команды.Вольфганг Ляйтеншторфер: Сильные стороны Черчесова - тактика и физическая подготовкаБывший тренер вратарей австрийского «Тироля» Вольфганг Ляйтеншторфер поделился мнением о наставнике сборной России Станиславе Черчесове.Владимир Габулов: Не ожидал вызова в сборнуюВратарь сборной России Владимир Габулов прокомментировал свой вызов в национальную команду.Алексей Сорокин: Газон на «Санкт-Петербург Арене» будет готов за шесть дней до первого матча Кубка конфедерацийГенеральный директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что примерно за шесть дней до старта Кубка конфедераций газон на новом стадионе в Питере будет уложен.«...И тогда Черчесов снял перчатки и пошел с кулаками на тренера»«...И тогда Черчесов снял перчатки и пошел с кулаками на тренера»Первый тренер Станислава Черчесова в Австрии посетил сегодняшнюю тренировку сборной России.Юрий Газинский: Ориентируюсь на Канте и АлонсоЮрий Газинский: Ориентируюсь на Канте и АлонсоПолузащитник сборной России и «Краснодара» Юрий Газинский дал интервью «Советскому спорту».Александр Самедов: Кубок конфедераций – супертурнирПолузащитник сборной России Александр Самедов поделился своими ожиданиями от Кубка конфедераций.«Лицемеры, рабы и воры». Жесткая атака на Россию от немцев«Лицемеры, рабы и воры». Жесткая атака на Россию от немцевARD выпустил документальное кино к Кубку конфедераций-2017. «Советский спорт» рассказывает, какие на этот раз претензии к России.Федор Смолов: Никаких проблем во взаимопонимании с Дзюбой не будетНападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов рассказал о взаимоотношениях в национальной команде с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.Вальверде возглавил «Барселону», Габулов приехал в сборную, победы Весниной и Кравчука. Главные новости дня«Советский спорт» представляет вам краткий обзор главных новостей дня.Габулов приехал в расположение сборной РоссииВратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов прибыл в расположение сборной России, которая проводит в Австрии учебно-тренировочный сбор накануне Кубка конфедераций-2017, сообщает официальный аккаунт национальной команды в «твиттере».
Футбол
Артем Дзюба: Был Свендсеном, теперь – Шипулин
Другие
Исинбаева подала в отставку с поста главы наблюдательного совета РУСАДА
Волейбол
Бывший доигровщик «Милана» подписал контракт с «Новой»
Футбол
Артем Дзюба: На больших турнирах люди порой начинают вести себя иначе
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Артём Дзюба
Артём Дзюбавсе новости
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости